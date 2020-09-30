«Лукашенко нужно уходить»: Шура Би-2 заявил о гордости за протестующих белорусов

«Желаю сил и терпению народу Белоруссии. Я горжусь тем, что происходит в стране. Не только ведь молодежь вышла на улицы, но и люди среднего возраста, и более старшего. В любой другой стране люди бы взялись за оружие давно, у нас же достаточно мирный процесс. Главное пожелание – не сдавайтесь», - призвал Шура Би-2.

Шура Би-2 в беседе с НСН также высказался за отставку Лукашенко и порассуждал о его возможных преемниках.

«У нас с Лёвой Би-2 очень жёсткая позиция на этот счет. В стране живет много наших друзей и мы видим, что происходит. Лукашенко нужно уходить, и уходить мирно. Но делать этого он не хочет, поэтому и происходит то, что происходит. Тихановская - символ протеста, она сразу говорила, что не хочет быть президентом. Бабарико выглядит симпатично. Он и экономист, и банкир, и политик. Но за 26 лет Лукашенко так зачистил поляну, что там никого не осталось», - считает Шура Би-2.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия не признает Александра Лукашенко президентом Белоруссии и выступает за начало диалога властей республики с оппозицией. Накануне Великобритания и Канада ввели санкции в отношении самого Лукашенко, его сына Виктора и нескольких видных членов белорусского правительства. Сам же президент страны никак на подобные ограничения не реагирует, и покидать свой пост не собирается.

Добавим, 1 октября открывается двухдневный саммит Европейского союза. И среди заявленных тем для обсуждения – ситуация в Белоруссии.

