В ММКФ объяснили отказ от армянского фильма о Карабахе

Программный директор ММКФ пояснил НСН, что Россия держит нейтралитет в армяно-азербайджанском конфликте и государственному фестивалю также надлежит быть политкорректным.

Фильм армянского режиссера Дживана Аветисяна «Врата в рай» сняли с внеконкурсной программы 42-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). В то же время в основной программе конкурса значится фильм азербайджанского режиссера Исмаила Сафарли «Дочь рыбака».

Программный директор ММКФ Кирилл Разлогов пояснил НСН, почему было принято такое решение.

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«Совместная картина России и Азербайджана «Дочь рыбака» была в конкурсе с самого начала. Это чисто личная тема, интимная , не имеющая отношения к политике. Армянская картина посвящена Карабаху, конфликту в его историческом аспекте. Сочли, что картина о войне, которая началась вновь, будет воспринята как открытое выступление на стороне одной страны. Ситуация войны в регионе делает ее показ невозможным, но если все нормализуется, мы ее вернем», - пообещал собеседник НСН.

Предварительно показ армянской ленты «Врата в рай» запланирован на апрель 2021 года.

«Тема болезненная. В ленте нет ничего против Азербайджана, но она сделана целиком с позиции Нагорного Карабаха. Не было никаких противопоказаний до тех пор, пока не началась эскалация конфликта, чтобы не усугублять, не создавать нервозности. Фестиваль государственный и мы не должны выступать на чьей-либо стороне, мы занимаем нейтральную позицию», - отметил Кирилл Разлогов.

Добавим, лента азербайджанского режиссёра «Дочь рыбака» рассказывает о жизни небольшой рыбацкой деревни на побережье Каспийского моря. Девочка Сара, отец которой пропадает во время рыбалки, отказывается верить в то, что его больше нет, ведь его тело так никто и не нашел.

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ФОТО: ММКФ
ТЕГИ:АзербайджанАрменияКинофестиваль
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