В ММКФ объяснили отказ от армянского фильма о Карабахе

«Совместная картина России и Азербайджана «Дочь рыбака» была в конкурсе с самого начала. Это чисто личная тема, интимная , не имеющая отношения к политике. Армянская картина посвящена Карабаху, конфликту в его историческом аспекте. Сочли, что картина о войне, которая началась вновь, будет воспринята как открытое выступление на стороне одной страны. Ситуация войны в регионе делает ее показ невозможным, но если все нормализуется, мы ее вернем», - пообещал собеседник НСН.

Предварительно показ армянской ленты «Врата в рай» запланирован на апрель 2021 года.

«Тема болезненная. В ленте нет ничего против Азербайджана, но она сделана целиком с позиции Нагорного Карабаха. Не было никаких противопоказаний до тех пор, пока не началась эскалация конфликта, чтобы не усугублять, не создавать нервозности. Фестиваль государственный и мы не должны выступать на чьей-либо стороне, мы занимаем нейтральную позицию», - отметил Кирилл Разлогов.

Добавим, лента азербайджанского режиссёра «Дочь рыбака» рассказывает о жизни небольшой рыбацкой деревни на побережье Каспийского моря. Девочка Сара, отец которой пропадает во время рыбалки, отказывается верить в то, что его больше нет, ведь его тело так никто и не нашел.

