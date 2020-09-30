Верят только России: Политики о том, как помирить Армению и Азербайджан

Депутат Госдумы Константин Затулин и политик Сергей Миронов в эфире НСН рассказали, на каких условиях возможно перемирие в Нагорном Карабахе.

Армения всегда была готова к мирному урегулированию карабахской проблемы, но не будет решать вопрос в ущерб национальной безопасности, сказал премьер-министр страны Никол Пашинян. Он добавил, что вопрос военного вмешательства России в Карабахе он с президентом Владимиром Путиным не обсуждал.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в эфире НСН заявил, что идея вхождения враждующих республик в состав России исключена.

«Для Армении и Азербайджана исключен вариант вхождения в состав России, они суверенные государства. Присоединить Нагорный Карабах тоже невозможно, с 1988 года конфликт между двумя странами именно из-за этого региона», - объяснил политик.

По его словам, нет альтернативы переговорам, а для того, чтобы они прошли успешно, нужно по согласованию с Арменией и Азербайджаном ввести российских миротворцев.

«Эти страны верят только России и знают, что миротворцы не будут занимать чью-либо сторону», - подчеркнул лидер партии.

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев считает, что переговоры между Азербайджаном и Арменией сейчас невозможны из-за неприемлемых требований Еревана.

«Армянский премьер-министр публично заявляет, что Карабах — это Армения и точка. В таком случае, о каком переговорном процессе может идти речь?», - утверждает Алиев.

28 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о необходимости урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе с помощью резолюций ООН. По его мнению, решать конфликт необходимо на основе международного права, территориальной целостности Азербайджана и соответствующих резолюций Совбеза ООН.

Во вторник, 29 сентября, состоялось заседание Совбеза организации по этому вопросу. Дипломаты призвали конфликтующие стороны немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе и вернуться к переговорам без промедления.

Третий лишний. В карабахский конфликт вмешалась Турция

Но, похоже, что призывы пока так и остаются призывами. По данным Минобороны Азербайджана, что на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе уничтожен зенитно-ракетный комплекс С-300 вооруженных сил Армении, а пресс-секретарь минобороны Армении сообщила, что ночью были сбиты два беспилотника ВС Азербайджана. Замминистра обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артур Саркисян заявил, что за день было убито более 500 азербайджанских военнослужащих.

Ранее руководство Армении заявило о готовности просить помощи у Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в случае ухудшения ситуации в Нагорном Карабахе.

Первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал в эфире НСН, при каких обстоятельствах ОДКБ вмешается в конфликт в Нагорном Карабахе.

«Обращение к ОДКБ за помощью – это будет прецедент. Такого еще не было. В случае обращения любого члена ОДКБ совет Организации обязан рассмотреть такое обращение. Если Армения обратится, все государства-участники будут совместно принимать решение. Необходимо быть уверенным и в самом факте агрессии, и в ее масштабе. Речь идет именно об агрессии против Армении, а не войне с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой. Ситуация очень серьезная. Пресс-секретарь президента уже обратился к Турции, чтобы она перестала вмешиваться и заявлять о своей безоговорочной поддержке военных действий», - сказал Затулин.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце прошлой недели. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение, всеобщую мобилизацию и запретили выезд из республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.

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Фото: mil.am
ТЕГИ:Совбез ООННагорный КарабахАзербайджанАрмения
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