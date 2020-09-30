Верят только России: Политики о том, как помирить Армению и Азербайджан

Армения всегда была готова к мирному урегулированию карабахской проблемы, но не будет решать вопрос в ущерб национальной безопасности, сказал премьер-министр страны Никол Пашинян. Он добавил, что вопрос военного вмешательства России в Карабахе он с президентом Владимиром Путиным не обсуждал.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в эфире НСН заявил, что идея вхождения враждующих республик в состав России исключена.

«Для Армении и Азербайджана исключен вариант вхождения в состав России, они суверенные государства. Присоединить Нагорный Карабах тоже невозможно, с 1988 года конфликт между двумя странами именно из-за этого региона», - объяснил политик.

По его словам, нет альтернативы переговорам, а для того, чтобы они прошли успешно, нужно по согласованию с Арменией и Азербайджаном ввести российских миротворцев.

«Эти страны верят только России и знают, что миротворцы не будут занимать чью-либо сторону», - подчеркнул лидер партии.

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев считает, что переговоры между Азербайджаном и Арменией сейчас невозможны из-за неприемлемых требований Еревана.

«Армянский премьер-министр публично заявляет, что Карабах — это Армения и точка. В таком случае, о каком переговорном процессе может идти речь?», - утверждает Алиев.

28 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о необходимости урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе с помощью резолюций ООН. По его мнению, решать конфликт необходимо на основе международного права, территориальной целостности Азербайджана и соответствующих резолюций Совбеза ООН.

Во вторник, 29 сентября, состоялось заседание Совбеза организации по этому вопросу. Дипломаты призвали конфликтующие стороны немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе и вернуться к переговорам без промедления.