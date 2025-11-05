СМИ: Разведка Южной Кореи измерила пульс Ким Чен Ыну

Лидер КНДР Ким Чен Ын не имеет серьезных проблем со здоровьем. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на национальную разведывательную службу Южной Кореи.

Сотрудники ведомства смогли дистанционно измерить пульс Ким Чен Ына. Как выяснилось, частота сердечных сокращений у северокорейского политика составляет 80 ударов в минуту. Вероятность повышенного кровяного давления у лидера КНДР была довольно высокой в прошлом, однако снизилась. Как были получены такие данные, не уточняется.

«Мы понимаем, что серьезных проблем со здоровьем у Кима нет. Он может без труда преодолевать большие расстояния... и посещать различные мероприятия», — отметила разведка.

Ранее южнокорейская разведслужба заявила, что дочь Ким Чен Ына Ким Чжу Э продолжает укреплять свои позиции в качестве его вероятной преемницы, пишет «Свободная пресса».

