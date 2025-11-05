Котяков: Уровень бедности в РФ сократился в четыре раза с 2000 года

Уровень бедности в России сократился вчетверо с 2000 года. Об этом заявил министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков в ходе саммита ООН по социальному развитию.

Глава Минтруда подчеркнул, что снижение уровня бедности - один из основных показателей повышения благополучия в РФ, в этом вопросе удалось достичь существенного прогресса.

«Уровень бедности сократился в четыре раза от пикового показателя в 2000 году, до 7,2% по итогам прошлого года», - рассказал Котяков.

По словам министра, снижение уровня бедности - одна из приоритетных задач, стоящих перед правительствами почти всех стран мира.

Между тем лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил считать бедными россиян с доходом ниже 43 тысяч рублей, пишет 360.ru.

