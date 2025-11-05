Песков: Россия не знает, какие типы ядерных вооружений испытают США

Россия не знает, испытания каких типов ядерных вооружений собираются провести США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Трамп: США будут проводить ядерные испытания

Представитель Кремля ответил отрицательно на вопрос, есть ли у Москвы ясность в отношении таких действий Вашингтона.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что страна проведет испытания ядерного оружия, пишет «Свободная пресса». По словам главы Белого дома, такие вооружения уже якобы испытывают Россия и Китай.

