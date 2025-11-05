Песков: Россия не знает, какие типы ядерных вооружений испытают США
5 ноября 202512:44
Россия не знает, испытания каких типов ядерных вооружений собираются провести США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля ответил отрицательно на вопрос, есть ли у Москвы ясность в отношении таких действий Вашингтона.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что страна проведет испытания ядерного оружия, пишет «Свободная пресса». По словам главы Белого дома, такие вооружения уже якобы испытывают Россия и Китай.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вологодского губернатора обвинили в невежестве из-за памятника Ивану Грозному
- Досрочные выборы главы Тверской области проведут в ЕДГ в 2026 году
- Песков: Россия не знает, какие типы ядерных вооружений испытают США
- «Сначала - перепись!»: Кинолог поддержал обязательную регистрацию домашних животных
- СМИ: Разведка Южной Кореи измерила пульс Ким Чен Ыну
- Котяков: Уровень бедности в РФ сократился в четыре раза с 2000 года
- В России появятся детские сим-карты
- Шаман третий год подряд возглавил рейтинг лучших российских исполнителей
- В Ярославской области БПЛА повредили нефтеперегонные станции
- ФСБ задержала подозреваемого в госизмене жителя Москвы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru