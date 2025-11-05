В России появятся детские сим-карты
Минцифры вводит детские сим-карты в России. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев, передает РИА Новости.
«Обязанность для всех детей все-таки оформлять сим-карты отдельным образом. Понятно, что они будут оформляться с согласия родителей», — отметил министр.
Россияне смогут получать геотреки своих детей, не подавая официальное заявление, по запросу и без судебных решений.
Между тем в РФ вступил в силу закон, разрешающий гражданам регистрировать не больше 20 абонентских номеров. В случае превышения лимита сим-карты могут быть заблокированы, пишет 360.ru.
