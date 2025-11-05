Шаман третий год подряд возглавил рейтинг лучших российских исполнителей
Певец, заслуженный артист России Шаман (Ярослав Дронов) третий год подряд возглавляет народный рейтинг лучших российских исполнителей. Об этом сообщается в итогах опроса аналитического центра ВЦИОМ.
По мнению 28% россиян, Шаман является лучшим певцом российской эстрады 2025 года. При этом 16% респондентов назвали лучшим Олега Газманова, 11% - Сергея Лазарева. По 6% опрошенных считают лучшими Григория Лепса, Николая Баскова и Филиппа Киркорова.
Лучшей российской певицей текущего года россияне назвали Полину Гагарину, артистку подержали 17% респондентов. Она возглавляет рейтинг уже четвертый год подряд. Еще 11% россиян считают лучшей исполнительницей Валерию, 8% -Ларису Долину, по 7% - Надежду Кадышеву и Татьяну Куртукову.
ВЦИОМ проводил опрос методом телефонного интервью 24 октября. В нем участвовали 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет.
Ранее ВЦИОМ выяснил, что 39% россиян считают себя особенным народом, пишет 360.ru.
