В Ярославской области БПЛА повредили нефтеперегонные станции
Нефтеперегонные станции в Ярославской области были незначительно повреждены из-за ударов беспилотников ВСУ по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.
«В результате атаки... нанесены незначительные повреждения нефтеперегонным станциям в двух округах региона», - подчеркнул губернатор.
По предварительной информации, никто не пострадал. Последствия атаки уже локализовали.
Ранее глава Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в Орле восемь домов были повреждены в результате атаки БПЛА, пишет 360.ru.
