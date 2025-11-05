Минобороны России: Зеленский пытается скрыть правду о ВСУ в Купянске

Ранее Зеленский рассказал журналистам, что украинская армия ведет зачистку в Купянске, пишет Ura.ru. По его словам, в городе якобы остается «до 60 русских».

Как отметили в Минобороны, украинский политик либо утратил связь с реальностью и не знает об оперативной обстановке на земле, либо осознает безысходность ситуации и реальное положение ВСУ.

«Поэтому ценой бесславной гибели в «котлах» тысяч украинских военнослужащих, пытается скрывать до последнего правду от населения Украины и своих западных спонсоров, чтобы продолжать наживаться за счет... финансовых средств европейских налогоплательщиков», – подчеркнули в российском ведомстве.

Отмечается, что украинские группировки зажаты в «котлах» Купянска и Красноармейска и несут значительные потери от ударов и продвижения армии России. Положение ВСУ стремительно ухудшается, они имеют шанс на спасение только при добровольной сдаче в плен.

