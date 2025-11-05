ФСБ задержала подозреваемого в госизмене жителя Москвы
ФСБ задержала жителя Москвы, который собирал сведения для спецслужбы одного из государств НАТО. Об этом заявили в Центре общественных связей ведомства.
Отмечается, что москвич 1988 года рождения по своей инициативе связался с зарубежной разведкой и собирал информацию о россиянах с оппозиционными взглядами. Далее этих людей планировали склонить к конфиденциальному сотрудничеству.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о государственной измене. Мужчина заключен под стражу.
Ранее в Мордовии задержали сотрудника IT-компании, подозреваемого в совершении госизмены, напоминает Ura.ru.
