ФСБ задержала подозреваемого в госизмене жителя Москвы

ФСБ задержала жителя Москвы, который собирал сведения для спецслужбы одного из государств НАТО. Об этом заявили в Центре общественных связей ведомства.

Отмечается, что москвич 1988 года рождения по своей инициативе связался с зарубежной разведкой и собирал информацию о россиянах с оппозиционными взглядами. Далее этих людей планировали склонить к конфиденциальному сотрудничеству.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о государственной измене. Мужчина заключен под стражу.

Ранее в Мордовии задержали сотрудника IT-компании, подозреваемого в совершении госизмены, напоминает Ura.ru.

