Российские дженерики могут быть лучше западных оригиналов

20 сентября 201913:49
Борис Бутылин

Врач-онколог заявил на пресс-конференции НСН, что не всегда западные препараты эффективнее российских копий.

Российские врачи-онкологи не видят большой разницы в клинической эффективности зарубежных препаратов и их отечественных копий, заявил на пресс-конференции НСН председатель «Движения против рака», эксперт ОНФ Николай Дронов.

При этом российские дженерики могут даже превосходить оригинальные препараты, добавил член комитета Совета Федерации по социальной политике, врач-онколог Владимир Круглый.

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«Был такой случай, когда в центре Дмитрия Рогачева отказались закупать российский дженерик, препарат адаптивной медицины. [Алексей] Масчан сказал, что этот препарат мы проверили, он плохой. Вышел такой спор, и стали сравнивать немецкий препарат адаптивной медицины и российский дженерик. Так оказалось, что и субстанция чище российского препарата, и он более эффективен, чем немецкий, и в два раза дешевле», — отметил сенатор на пресс-конференции НСН.

Ранее председатель «Движения против рака» опроверг на пресс-конференции НСН прогноз директора Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Алексея Масчана о росте смертности от рака на 20-30% через два года из-за действующих правил закупки лекарств.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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