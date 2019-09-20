Российские дженерики могут быть лучше западных оригиналов

Российские врачи-онкологи не видят большой разницы в клинической эффективности зарубежных препаратов и их отечественных копий, заявил на пресс-конференции НСН председатель «Движения против рака», эксперт ОНФ Николай Дронов.

При этом российские дженерики могут даже превосходить оригинальные препараты, добавил член комитета Совета Федерации по социальной политике, врач-онколог Владимир Круглый.