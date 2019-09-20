Эксперт ОНФ: Никто в мире не лечит оригинальными препаратами

В ходе пресс-конференции НСН «Злокачественная эпидемия: Как спасти Россию от рака?» председатель «Движения против рака», эксперт ОНФ Николай Дронов рассказал об успехах российской фармацевтической промышленности.

«Надо отдать должное Минпромторгу, они все, что могли, сделали для лоббирования интересов отечественной фармацевтической промышленности, она создана заново практически. И можно уже сейчас сказать, что программа “Фарма 2020” в большей степени удалась. По сути дела, мы видим, что очень многие препараты, которые 15 лет назад входили в клиническую практику онкологов уже производятся нашими производителями, в том числе это воспроизведенные биоаналоги. И работая с обращениями граждан, мы видим, что у нас сейчас 36% обращений связано с лекарственным обеспечением. Ранее это было всегда больше половины», — отметил эксперт Общероссийского народного фронта.

Он добавил, что многие препараты, о которых общественникам ранее поступали обращения, сейчас уже заменены на отечественные, и большой разницы в их эффективности не наблюдается.

«Если верить опять-таки не столько пациентам, сколько практикующим врачам-онкологам, они не видят большой разницы в клинической эффективности между подавляющим большинством наших препаратов и воспроизведенных препаратов и оригиналов. Ни одна страна мира не лечит оригинальными препаратами своих пациентов. Это просто невозможно в силу объективных экономических причин», — заявил Николай Дронов.

Ранее председатель «Движения против рака» опроверг на пресс-конференции НСН прогноз о росте смертности от рака на 20-30% через два года из-за действующих правил закупки лекарств.

