Российские банки увеличивают ставки по ипотеке
В России банки решили повысить ставки по ипотеке, сообщает газета «Ведомости». По данным издания, уже два банка резко увеличили проценты по ипотечным кредитам.
Так, уже изменились ставки по ипотеке в «Юникредит банк» и «Транскапиталбанк». Их рост планирует и «Абсолют банк».
По информации издания, повышение ставок не коснется уже взятых ипотечных кредитов, но может затронуть те, что пока проходят стадию одобрения.
Участники банковского сектора принимают разные решения по поводу ипотечных ставок – одни повышают, другие не намерены предпринимать никаких действий до заседания Центробанка по ключевой ставке, которое запланировано на 20 марта.
Отмечается, что рост ставок по ипотеке банки считают вынужденной мерой и связывают с нестабильной ситуацией на мировых фондовых рынках.
Ранее вице-президент Российской гильдии риэлторов Арсен Унанян объяснил в эфире НСН, что будет с ценами на недвижимость в условиях надвигающегося кризиса.
«Если доллар останется на уровне 71-73 рубля, то вряд ли цены на недвижимость изменятся. Основная проблема в том, что у населения небольшое количество денег, спросом обеспечено только жилье, сочетающее доступность и качество. Это достаточно узкий сегмент даже в городах-миллионниках. Поэтому рынок на ситуацию с рублем не будет резко реагировать», - сказал он.
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