Российские банки увеличивают ставки по ипотеке

В России банки решили повысить ставки по ипотеке, сообщает газета «Ведомости». По данным издания, уже два банка резко увеличили проценты по ипотечным кредитам.

Так, уже изменились ставки по ипотеке в «Юникредит банк» и «Транскапиталбанк». Их рост планирует и «Абсолют банк».

По информации издания, повышение ставок не коснется уже взятых ипотечных кредитов, но может затронуть те, что пока проходят стадию одобрения.

Мутко не исключил рост ставок по ипотеке из-за краха рубля

Участники банковского сектора принимают разные решения по поводу ипотечных ставок – одни повышают, другие не намерены предпринимать никаких действий до заседания Центробанка по ключевой ставке, которое запланировано на 20 марта.

Отмечается, что рост ставок по ипотеке банки считают вынужденной мерой и связывают с нестабильной ситуацией на мировых фондовых рынках.

Ранее вице-президент Российской гильдии риэлторов Арсен Унанян объяснил в эфире НСН, что будет с ценами на недвижимость в условиях надвигающегося кризиса.

«Если доллар останется на уровне 71-73 рубля, то вряд ли цены на недвижимость изменятся. Основная проблема в том, что у населения небольшое количество денег, спросом обеспечено только жилье, сочетающее доступность и качество. Это достаточно узкий сегмент даже в городах-миллионниках. Поэтому рынок на ситуацию с рублем не будет резко реагировать», - сказал он.


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