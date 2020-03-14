Российские банки увеличивают ставки по ипотеке

В России банки решили повысить ставки по ипотеке, сообщает газета «Ведомости». По данным издания, уже два банка резко увеличили проценты по ипотечным кредитам.

Так, уже изменились ставки по ипотеке в «Юникредит банк» и «Транскапиталбанк». Их рост планирует и «Абсолют банк».

По информации издания, повышение ставок не коснется уже взятых ипотечных кредитов, но может затронуть те, что пока проходят стадию одобрения.