Мутко не исключил рост ставок по ипотеке из-за краха рубля

Ставки по кредитам на приобретение жилья могут вырасти из-за падения курса рубля. С таким предупреждением выступил руководитель компании ДОМ.РФ Виталий Мутко. Он пояснил, что в связи с обвалом национальной валюты Центральный банк может принять решение о повышении ключевой ставки.

Такой вариант развития событий неминуемо вызовет рост ставок по ипотеке. По словам Мутко сейчас банки уже почти неделю продолжают выдавать ипотечные ссуды себе в убыток на фоне скачка доллара и евро, отмечает «Свободная пресса». Сейчас базовая ставка по ипотеке составляет порядка 8,5% годовых.

