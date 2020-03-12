Мутко не исключил рост ставок по ипотеке из-за краха рубля
Ставки по кредитам на приобретение жилья могут вырасти из-за падения курса рубля. С таким предупреждением выступил руководитель компании ДОМ.РФ Виталий Мутко. Он пояснил, что в связи с обвалом национальной валюты Центральный банк может принять решение о повышении ключевой ставки.
Такой вариант развития событий неминуемо вызовет рост ставок по ипотеке. По словам Мутко сейчас банки уже почти неделю продолжают выдавать ипотечные ссуды себе в убыток на фоне скачка доллара и евро, отмечает «Свободная пресса». Сейчас базовая ставка по ипотеке составляет порядка 8,5% годовых.
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