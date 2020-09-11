Сколько сэкономили россияне? Ростуризм анонсировал продление программы кэшбэка

Глава Ростуризма также анонсировала ряд технологических доработок для удобства туристов и субъектов отрасли.

Через три дня после покупки путевки в село Архыз в Карачаево-Черкессии Юрий из Москвы получил кэшбэк на карту «МИР». Он рассказал в беседе с НСН, что благодаря программе сэкономил на поездке 5 тысяч рублей.

«Сейчас мы находимся в селе Архыз, примерно в одном и том же месте, но каждый день у нас различные прогулки по 15-20 километров. Мы любуемся водопадами, красивыми реками, горами и горными озерами. Прямо сейчас мы идем кататься на лошадях. Наша путевка на восемь дней. Она стоила более 25 тысяч рублей, но менее 50 тысяч, следовательно величина нашего кэшбэка составила 5 тысяч рублей», - рассказал он, добавив, что специально для участия в программе оформил карту «МИР».

«Я оформил себе карту «МИР», зарегистрировался на сайте, что тоже не составило никаких проблем, и деньги вернулись через три дня. Не ожидал, что все так оперативно сработает. Я знаю, какие есть технические сложности из-за пиковых нагрузок во время таких массовых акций. Но на удивление все сработало на «ура»», - сказал собеседник НСН.

Александр из Санкт-Петербурга только собирается в путешествие на теплоходе по Карелии. Путевка приобретена им также по программе туристического кэшбэка.

«Мы приобрели путевку, но еще не съездили. Это замечательная программа кэшбэка, мы сэкономили в результате 10 тысяч рублей. Деньги пришли на карту довольно быстро: через несколько дней после того, как я оплатил путевку. Если программа будет продлена, то это будет очень хорошая возможность и отдохнуть хорошо, и сэкономить», - рассказал он НСН.

Программу туристического кэшбэка, которая впервые прошла с 21 по 28 августа, поддержали все ключевые субъекты туристической отрасли. За неделю ею воспользовалось порядка 70 тысяч человек, которые приобрели туров на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей.

