Сколько сэкономили россияне? Ростуризм анонсировал продление программы кэшбэка
Глава Ростуризма сообщила, что программа будет продлена на период межсезонья и скорректирована, а россияне рассказали НСН, сколько смогли сэкономить.
Программа по стимулированию внутренних туристических поездок (туристического кэшбэка) будет продолжена и скорректирована под запросы туристов и бизнеса, заявила НСН глава Ростуризма Зарина Догузова.
Второе окно продаж, по словам главы ведомства, значительно больше по времени. Точные даты обнародуют в ближайшее время. Минимальное число ночей для получения возврата средств сократится до двух, что откроет возможности для путешествий на выходные. В связи с этим будет снижена и минимальная стоимость тура или проживания, необходимая для кэшбэка.
«Решение президента России о продолжении программы уже в этом году позволит нам значительно увеличить загрузку туристической инфраструктуры в межсезонье, серьезно поддержать бизнес, регионы, рабочие места, а главное – даст людям возможность доступно и разнообразно отдохнуть в стране», - подчеркнула Догузова, напомнив, что впереди детские каникулы, ноябрьские праздники и Новый год.
Глава Ростуризма также анонсировала ряд технологических доработок для удобства туристов и субъектов отрасли.
Через три дня после покупки путевки в село Архыз в Карачаево-Черкессии Юрий из Москвы получил кэшбэк на карту «МИР». Он рассказал в беседе с НСН, что благодаря программе сэкономил на поездке 5 тысяч рублей.
«Сейчас мы находимся в селе Архыз, примерно в одном и том же месте, но каждый день у нас различные прогулки по 15-20 километров. Мы любуемся водопадами, красивыми реками, горами и горными озерами. Прямо сейчас мы идем кататься на лошадях. Наша путевка на восемь дней. Она стоила более 25 тысяч рублей, но менее 50 тысяч, следовательно величина нашего кэшбэка составила 5 тысяч рублей», - рассказал он, добавив, что специально для участия в программе оформил карту «МИР».
«Я оформил себе карту «МИР», зарегистрировался на сайте, что тоже не составило никаких проблем, и деньги вернулись через три дня. Не ожидал, что все так оперативно сработает. Я знаю, какие есть технические сложности из-за пиковых нагрузок во время таких массовых акций. Но на удивление все сработало на «ура»», - сказал собеседник НСН.
Александр из Санкт-Петербурга только собирается в путешествие на теплоходе по Карелии. Путевка приобретена им также по программе туристического кэшбэка.
«Мы приобрели путевку, но еще не съездили. Это замечательная программа кэшбэка, мы сэкономили в результате 10 тысяч рублей. Деньги пришли на карту довольно быстро: через несколько дней после того, как я оплатил путевку. Если программа будет продлена, то это будет очень хорошая возможность и отдохнуть хорошо, и сэкономить», - рассказал он НСН.
Программу туристического кэшбэка, которая впервые прошла с 21 по 28 августа, поддержали все ключевые субъекты туристической отрасли. За неделю ею воспользовалось порядка 70 тысяч человек, которые приобрели туров на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+5 504 / сут.
Умерли
18 365+102 / сут.
Выздоровели
868 тыс.+5 734 / сут.
- Ефремова перевели в новую камеру
- «Норникель»: Росприроднадзор завысил оценку ущерба от аварии в Норильске
- Телеграм: В шоу Ефремова для «Оскара» маловато геев
- В России меняются правила сдачи экзамена на водительские права
- Правительства США, Сербии и Косова выдвинуты на Нобелевскую премию мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru