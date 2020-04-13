Депутат Шеин: Коронавирус сократит социальное неравенство в России
Депутат Госдумы РФ в эфире НСН рассказал, какие профессии после окончания пандемии станут не востребованы, а какие получат вторую жизнь.
Директор центра занятости населения «Моя работа» Роман Шкут отметил, что после окончания пандемии коронавируса без работы не останутся онлайн-специалисты и представители рабочих профессий. По его мнению, рынок труда прежде всего будет нуждаться в экспертах в области IT, а юристов и экономистов «потеснят» слесари и сантехники.
Член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин в беседе с НСН согласился с директором центра занятости населения, но в первый ряд выделил профессию медика.
«Очевидно, что общественное и государственное внимание будет приковано к необходимости поддержки медицины. В условиях, когда возник планетарный вызов не обращать внимание на систему здравоохранения - не получится. Поэтому первая группа, которая будет приоритетной, это работники сферы здравоохранения. Также мы понимаем, что ситуация с коронавирусом требует серьезных фундаментальных исследований в области высоких биологических исследований. Значит, этот блок тоже будет иметь отдельную поддержку. Потому что мы не застрахованы от какого-то иного вируса в дальнейшем, ранее человечество тестировалось и птичьим, и свиным гриппом –то есть было несколько сигналов, которые уже были проигнорированы», - сказал Шеин.
При этом, он отметил, что после окончания пандемии большой приоритет будет отдан техническим профессиям, которые связаны с практическими знаниями – механикам и инженерам. Также высоким спросом будут пользоваться профессионалы в IT.
«Ведь мы видим, как правительство РФ вынуждено оперативно реализовывать прогрессивные мероприятия, которые до этого игнорировались. Раньше можно было людей мотать по очередям, собирать бесконечные бумажки, все это проверять, теперь же назад возврата не будет к тому, что было», - считает собеседник НСН.
Среди менее востребованных сегментов он назвал, прежде всего, развлекательную сферу.
«Планету будет лихорадить ни год и ни два. Нужно понимать, что даже если более-менее динамично европейцы смогут купировать развитие пандемии, то Италия и другие развитые страны после окончания коронавируса не откроют границы, пока не будет провакцинировано население, чтобы не было вторичного проникновения вируса. В этом контексте мировая экономика будет испытывать на себе последствия этого давления еще определенное время – это не закончится предстоящим летом и даже в текущем году. Соответственно сегменты, которые связаны с развлекательным бизнесом, включая туризм, спорт, будут в глубоком упадке», - пояснил парламентарий.
Под вопрос существования он также поставил профессии продавцов, водителей и охранников в связи с развитием технологий.
«Развитие автоматизации уже заметно, это и дистанционная торговля, и венчурные аппараты, где самостоятельно можно пробить товар. Поэтому профессия продавцов будет очень уязвима. Аналогично и в сфере охраны – сейчас будет переход на системы видеонаблюдения. То есть пострадает простой труд, который и так уходил в прошлое, но сейчас это будет ускоренно», - рассказал Олег Шеин.
Также он отметил, что резко поредеют ряды юристов, «мы видим сегодня просто каскады правительственных актов, в которых нужно разбираться, а обычный юрист начинает во всем этом путаться и от него немного толку», но высококвалифицированные юристы продолжат пользоваться высоким спросом.
Ко всему прочему, член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин убежден, что пандемия окажет и благотворное влияние на социальную обстановку в стране.
«Любое массовое явление требует государственной политики. Развитое государство, если только мы не берем диктатуру, не может сегодня игнорировать массовую безработицу. У нас в России хоть и есть небольшие отдельные «городки буржуазии», но в целом состоятельный класс живет там же, где и работающий класс. Поэтому, если работающий класс обречь на безработицу, то состоятельный класс не сможет спрятаться за заборами с током. Соответственно, борьба с безработицей это то, что необходимо, государству придется идти по пути уменьшения неравенства. Мировой исторический опыт показывает, что всегда большие пандемии уменьшали неравенство, увеличивали стоимость рабочей силы и уменьшали доходы состоятельного класса. Очевидно, что это будет неизбежно и в России», - заключил собеседник НСН.
Ранее НСН сообщила, что российские автоконцерны снова начинают производство автомобилей на своих заводах, несмотря на то, что нерабочие дни в стране продолжают. Конвейер запустят «АвтоВАЗ», Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, головное предприятие «Группы ГАЗ»), Ульяновский автомобильный завод (УАЗ, входит в группу «Соллерс») и калининградский завод «Автотор», на котором собираются автомобили BMW, KIA и Hyundai.
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