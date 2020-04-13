Депутат Шеин: Коронавирус сократит социальное неравенство в России

«Ведь мы видим, как правительство РФ вынуждено оперативно реализовывать прогрессивные мероприятия, которые до этого игнорировались. Раньше можно было людей мотать по очередям, собирать бесконечные бумажки, все это проверять, теперь же назад возврата не будет к тому, что было», - считает собеседник НСН.

Среди менее востребованных сегментов он назвал, прежде всего, развлекательную сферу.

«Планету будет лихорадить ни год и ни два. Нужно понимать, что даже если более-менее динамично европейцы смогут купировать развитие пандемии, то Италия и другие развитые страны после окончания коронавируса не откроют границы, пока не будет провакцинировано население, чтобы не было вторичного проникновения вируса. В этом контексте мировая экономика будет испытывать на себе последствия этого давления еще определенное время – это не закончится предстоящим летом и даже в текущем году. Соответственно сегменты, которые связаны с развлекательным бизнесом, включая туризм, спорт, будут в глубоком упадке», - пояснил парламентарий.

Под вопрос существования он также поставил профессии продавцов, водителей и охранников в связи с развитием технологий.

«Развитие автоматизации уже заметно, это и дистанционная торговля, и венчурные аппараты, где самостоятельно можно пробить товар. Поэтому профессия продавцов будет очень уязвима. Аналогично и в сфере охраны – сейчас будет переход на системы видеонаблюдения. То есть пострадает простой труд, который и так уходил в прошлое, но сейчас это будет ускоренно», - рассказал Олег Шеин.

Также он отметил, что резко поредеют ряды юристов, «мы видим сегодня просто каскады правительственных актов, в которых нужно разбираться, а обычный юрист начинает во всем этом путаться и от него немного толку», но высококвалифицированные юристы продолжат пользоваться высоким спросом.

Ко всему прочему, член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин убежден, что пандемия окажет и благотворное влияние на социальную обстановку в стране.

«Любое массовое явление требует государственной политики. Развитое государство, если только мы не берем диктатуру, не может сегодня игнорировать массовую безработицу. У нас в России хоть и есть небольшие отдельные «городки буржуазии», но в целом состоятельный класс живет там же, где и работающий класс. Поэтому, если работающий класс обречь на безработицу, то состоятельный класс не сможет спрятаться за заборами с током. Соответственно, борьба с безработицей это то, что необходимо, государству придется идти по пути уменьшения неравенства. Мировой исторический опыт показывает, что всегда большие пандемии уменьшали неравенство, увеличивали стоимость рабочей силы и уменьшали доходы состоятельного класса. Очевидно, что это будет неизбежно и в России», - заключил собеседник НСН.

Ранее НСН сообщила, что российские автоконцерны снова начинают производство автомобилей на своих заводах, несмотря на то, что нерабочие дни в стране продолжают. Конвейер запустят «АвтоВАЗ», Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, головное предприятие «Группы ГАЗ»), Ульяновский автомобильный завод (УАЗ, входит в группу «Соллерс») и калининградский завод «Автотор», на котором собираются автомобили BMW, KIA и Hyundai.



