Автопрому нужен сбыт. А автолюбителям - деньги
Глава Движения автомобилистов России в эфире НСН объяснил, почему недостаточно просто запустить автозаводы.
Российские автоконцерны снова начинают производство автомобилей на своих заводах, несмотря на то, что нерабочие дни в стране продолжают. Как передает ТАСС, конвейер запустят «АвтоВАЗ», Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, головное предприятие «Группы ГАЗ»), Ульяновский автомобильный завод (УАЗ, входит в группу «Соллерс») и калининградский завод «Автотор», на котором собираются автомобили BMW, KIA и Hyundai.
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в эфире НСН объяснил, почему это мало поможет отрасли.
«Хорошо, заводы запустили, чтобы хоть ак-то платить людям зарплату. А как быть со сбытом? Автозаводы будут работать в пустоту, если не буду работать автосалоны. Значит, следующий шаг – надо их открывать. Кстати, в ряде регионов автосалоны запущены. А в автосалонах избежать контактов между людьми невозможно. Тогда все эти ограничительные меры надо снимать, потому что сегодня гражданам запрещено в авто приходить и приезжать. Однако со сбытом в этом году в любом случае будет очень непросто. Так что не факт, что автоконцернам поможет то, что они запустили заводы. Видимо, другого выхода не было. Но что будет с этими автомобилями дальше?» - задался вопросом автоэксперт.
Напомним, выпуск автомобилей в России был приостановлен с 30 марта. Однако позднее некоторые автоконцерны обратились к местным властям с просьбой разрешить производство.
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