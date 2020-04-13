Автопрому нужен сбыт. А автолюбителям - деньги

«Хорошо, заводы запустили, чтобы хоть ак-то платить людям зарплату. А как быть со сбытом? Автозаводы будут работать в пустоту, если не буду работать автосалоны. Значит, следующий шаг – надо их открывать. Кстати, в ряде регионов автосалоны запущены. А в автосалонах избежать контактов между людьми невозможно. Тогда все эти ограничительные меры надо снимать, потому что сегодня гражданам запрещено в авто приходить и приезжать. Однако со сбытом в этом году в любом случае будет очень непросто. Так что не факт, что автоконцернам поможет то, что они запустили заводы. Видимо, другого выхода не было. Но что будет с этими автомобилями дальше?» - задался вопросом автоэксперт.

Напомним, выпуск автомобилей в России был приостановлен с 30 марта. Однако позднее некоторые автоконцерны обратились к местным властям с просьбой разрешить производство.

