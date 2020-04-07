Пришло время страдать. Экономист о профессиях, которые затронул коронавирус
Заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ в эфире НСН рассказал, что сфера услуг оказалась под основным ударом кризиса впервые.
Профессии сферы услуг стали наименее востребованными на фоне пандемии коронавируса. Такие сведения приводят опрошенные РИА «Новости» рекрутинговые компании. Например, по данным сервиса поиска работы HeadHunter, профессии официанта, повара и охранника сейчас находятся в упадке. Также упал спрос и на вакансии ивент-менеджеров, фитнес-тренеров. Снижение числа вакансий в гостиничном и ресторанном бизнесе началось еще в прошлом месяце.
Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников рассказал в эфире НСН, что с такой ситуацией рынок услуг столкнулся впервые. По его словам, бремя предыдущих экономических потрясений эта сфера ощутила менее всего.
«При прежних кризисах они страдали меньше других. До этого в сложных экономических ситуациях больше страдали работники, так скажем, материального производства. Это специфический кризис, и специфические отрасли от него страдают больше. Можно сказать, что минимизировать потери спроса на их услуги невозможно. Можно только компенсировать их возможные потери в заработках. Но это уже дело государства», - добавил эксперт.
В период пандемии коронавирусаспециалисты рынка труда отмечают рост числа вакансий с удаленной работой. В несколько раз востребованнее стали фармацевты, медики и строители. Также вырос спрос на профессии в областях недвижимости, безопасности и государственной службы.
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