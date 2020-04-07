Пришло время страдать. Экономист о профессиях, которые затронул коронавирус

Профессии сферы услуг стали наименее востребованными на фоне пандемии коронавируса. Такие сведения приводят опрошенные РИА «Новости» рекрутинговые компании. Например, по данным сервиса поиска работы HeadHunter, профессии официанта, повара и охранника сейчас находятся в упадке. Также упал спрос и на вакансии ивент-менеджеров, фитнес-тренеров. Снижение числа вакансий в гостиничном и ресторанном бизнесе началось еще в прошлом месяце.

Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников рассказал в эфире НСН, что с такой ситуацией рынок услуг столкнулся впервые. По его словам, бремя предыдущих экономических потрясений эта сфера ощутила менее всего.