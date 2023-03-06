«Россети» начнут эксплуатировать электросети Херсонской области с 1 апреля

С 1 апреля эксплуатация электросетей Херсонской области перейдет к «Россетям», сообщило Минэнерго России по итогам рабочей поездки замминистра энергетики Евгения Грабчака в ДНР, Херсонскую и Запорожскую области.

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Отмечается, что «Россети» производят передачу электроэнергии по единой национальной (общероссийской) электросети России.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в своем обращении в Telegram распорядился усилить защиту энергетических объектов страны к новому отопительному сезону.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияЭлектричествоХерсон
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