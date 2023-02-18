СМИ: В Хмельницкой области гремят взрывы, в Днепропетровске отключают свет

В Хмельницкой области Украины происходят взрывы, а в Днепропетровске начали отключать свет. При этом часть городской территории находится без электричества, пишет «СТРАНА.ua».

Взрыв произошел в Днепропетровской области Украины

«Взрыв в Хмельницкой области. Губернатор призвал оставаться в укрытиях», — отмечается в сообщении.

Также издание пишет о «ракетной атаке» и в Днепропетровске.

По данным СМИ, «экстренные отключения света начались и в Николаевской области».

Ранее воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

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ФОТО: nasa.gov
ТЕГИ:СМИВзрывУкраина
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