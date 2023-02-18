СМИ: В Хмельницкой области гремят взрывы, в Днепропетровске отключают свет
В Хмельницкой области Украины происходят взрывы, а в Днепропетровске начали отключать свет. При этом часть городской территории находится без электричества, пишет «СТРАНА.ua».
«Взрыв в Хмельницкой области. Губернатор призвал оставаться в укрытиях», — отмечается в сообщении.
Также издание пишет о «ракетной атаке» и в Днепропетровске.
По данным СМИ, «экстренные отключения света начались и в Николаевской области».
Ранее воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
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