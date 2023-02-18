СМИ: В Хмельницкой области гремят взрывы, в Днепропетровске отключают свет

Полянский: голосование по проекту резолюции о расследовании диверсий на «Северных потоках» пройдет в Совбезе ООН с 22 по 24 февраля

«Роскосмос»: сведение космического корабля «Прогресс МС-21» отложено

Военные США не обнаружили обломков сбитых на Аляске и озере Гурон летательных аппаратов

Байден назвал «эпидемией» насилие с применением огнестрельного оружия в США

Гидрометцентр: в Москве в субботу -5…-7 градусов, снег