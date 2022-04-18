Россельхознадзор: В России нет серьезных перебоев с поставками кормов
В России нет серьезных проблем с поставками иностранных кормов для домашних животных. Об этом рассказали в Россельхознадзоре.
В ведомстве отметили, что в первом квартале 2022 года доля импорта этой категории товаров составила всего 7%.
По данным ФГИС «Аргус», за этот период в Россию было ввезено почти 30 тысяч тонн кормовой продукции для домашних животных. При этом введенные Россельхознадзором точечные ограничения почти не оказали влияния на общий объем поставок.
Отмечается, что прием кормов из Австрии, Бразилии, Венгрии, Италии, Китая, Норвегии, Сербии, Франции и стран ЕАЭС осуществляется без ограничений. К тому же поставки кормовой продукции для домашних животных возможны со стороны 34 компаний из Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Испании и Нидерландов, для которых до конца года действует временный переходный режим.
В то же время в Россельхознадзоре пообещали осуществлять высокий уровень контроля за кормовой продукцией.
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