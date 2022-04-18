Россельхознадзор: В России нет серьезных перебоев с поставками кормов

В России нет серьезных проблем с поставками иностранных кормов для домашних животных. Об этом рассказали в Россельхознадзоре.

В ведомстве отметили, что в первом квартале 2022 года доля импорта этой категории товаров составила всего 7%.

По данным ФГИС «Аргус», за этот период в Россию было ввезено почти 30 тысяч тонн кормовой продукции для домашних животных. При этом введенные Россельхознадзором точечные ограничения почти не оказали влияния на общий объем поставок.

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Отмечается, что прием кормов из Австрии, Бразилии, Венгрии, Италии, Китая, Норвегии, Сербии, Франции и стран ЕАЭС осуществляется без ограничений. К тому же поставки кормовой продукции для домашних животных возможны со стороны 34 компаний из Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Испании и Нидерландов, для которых до конца года действует временный переходный режим.

В то же время в Россельхознадзоре пообещали осуществлять высокий уровень контроля за кормовой продукцией.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РоссельхознадзорПоставкиДомашние ЖивотныеРоссия
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