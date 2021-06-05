Россельхознадзор признал полную зависимость России от импорта яиц для вакцин
Россия оказалась в зависимости от ввоза стерильных куриных яиц. Они требуются для производства вакцин, в том числе от коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на руководителя Россельхознадзора Сергей Данкверта.
Если производство пищевого яйца в России в порядке, то с инкубационными яйцами для выращивания мясных бройлеров, а также яйцами для изготовления вакцин есть большая проблема.
«Есть специальные фабрики, которые производят эти яйца, но таких фабрик у нас в стране нет вообще. Яйцо, которое используется для производства вакцин, все импортное», - цитирует Данкверта Газета.ru.
Для изготовления вакцин в куриный эмбрион подселяют штамм вируса. Затем в течение 48 часов будет идти размножение вируса в аллантоисном мешке, полости с жидкостью, которая располагается в тупом конце яйца. Через двое суток из этой жидкости получат белок, который станет основой вакцины.
Ранее глава Союза потребителей Петр Шелищ в беседе с НСН призвал государство следить за ценовыми сговорами производителей и не допускать сокращения поголовья кур-несушек.
«Они (производители яиц - НСН) очень сильно зависят от покупателей, потому что у нас почти нет переработки яиц. Они сильно зависят от конъюнктуры рынка. Если бы у нас работала переработка, то яйца можно было бы превратить в продукты, которые подлежат длительному хранению, в отличие от самих яиц в скорлупе. Тогда не было бы таких рисков для производителей, которые говорят, что не выгодно содержать такое количество кур-несушек. Если они будут его сокращать, то дальше, когда спрос будет подниматься (на это хочется надеяться), то цены начнут сильно расти из-за дефицита предложения», - пояснил глава потребительского союза.
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