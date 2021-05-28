В России появился риск дефицита яиц

Производители куриных яиц заявили о критическом снижении закупочных цен на товар, сообщили «Ведомости». По словам фермеров, это может привести к дефициту яиц.

Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева отметила, что ритейлеры закупают яйца по 36-45 рублей за десять штук, в то время как себестоимость продуктов составляет 49-52 рубля. Она добавила, что себестоимость выросла в связи с подорожанием зерна, добавок для корма и упаковки, сообщает URA.RU.

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Бобылева подчеркнула, что производители не станут работать в убыток и будут сокращать поголовье. Это может обернуться дефицитом яиц. Гендиректор Росптицесоюза рассказала, что выйти из сложившейся ситуации можно с помощью заключения преимущественно долгосрочных договоров с магазинами.

Производители яиц обратились в Минпромторг РФ с просьбой решить эту проблему. В свою очередь, в Минсельхозе считают ситуацию с куриными яйцами стабильной и благоприятной для дальнейшей работы.

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ТЕГИ:ДефицитРоссияЯйца
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