В России появился риск дефицита яиц

Производители куриных яиц заявили о критическом снижении закупочных цен на товар, сообщили «Ведомости». По словам фермеров, это может привести к дефициту яиц.

Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева отметила, что ритейлеры закупают яйца по 36-45 рублей за десять штук, в то время как себестоимость продуктов составляет 49-52 рубля. Она добавила, что себестоимость выросла в связи с подорожанием зерна, добавок для корма и упаковки, сообщает URA.RU.