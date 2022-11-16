Россельхознадзор: ограничений на поставки ветпрепаратов в Россию нет
На сегодняшний день нет никаких ограничений на поставки в Россию ветеринарных препаратов или каких-либо технических сложностей на этот счёт. Об этом заявили в Россельхознадзоре, сообщает «Интерфакс».
По данным ведомства, общие объемы ввоза в страну лекарственных препаратов для ветеринарного применения с начала 2022 года, а также внутрироссийское производство увеличились.
В Россельхознадзоре признали, что фиксируется изменение объемов ввоза продукции зарубежными компаниями и сокращение поставок отдельных наименований товаров, но это объяснили возможными изменениями в маркетинговой политике компаний.
Ранее ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков в эфире НСН рассказал, что ветеринарные клиники столкнулись с острым дефицитом импортных вакцин для домашних животных, стало меньше и российских.
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