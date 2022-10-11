«Пять вакцин на месяц - коллапс!»: Ветеринары забили тревогу из-за проблем с импортом
У зарубежных вакцин для животных были непопулярные среди врачей российские аналоги, но и в них содержатся импортные компоненты, рассказал НСН ветеринарный врач Михаил Шеляков.
Ветеринарные клиники столкнулись с острым дефицитом импортных вакцин для домашних животных, стало меньше и российских, которым врачи обычно не доверяют, рассказал в эфире НСН ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.
«Для собак мы еще кое-как перебиваемся, есть небольшие партии официальные, которые, хоть и в минимальном количестве, но достаются. Пять вакцин дают на клинику раз в месяц! Что такое пять вакцин? На один день работы. Мизер, но хоть что-то. Кошачьих вакцин нет никаких. Ни российских, ни импортных», - сообщил Шеляков.
По его словам, поначалу импортные вакцины просто подорожали, но затем исчезли и они, и российские аналоги.
«Изначально импорт подорожал раза в три-четыре. На фоне ажиотажа и повышенного спроса – это естественный процесс. Потом вакцины стали пропадать, но были российские, хотя ими как-то неохотно пользуются ветеринарные врачи и владельцы животных. Все ждали появления импорта. Потом пропали и российские вакцины. Оказалось, что в них содержится какой-то импортный компонент, и из-за нарушений логистики, российские вакцины не могут выпускать в полном объеме. Сложившаяся ситуация – настоящий коллапс», - сокрушается собеседник НСН.
При этом схема параллельного импорта в случае с ветеринарными препаратами пока может быть небезопасна, отмечает эксперт.
«Такая продукция не является апробированной и не всегда эффективна. Существуют большие риски, возникающие в ходе транспортировки, что сказывается на качестве препарата», - подытожил Шеляков.
По его мнению, последствия падения качества услуг иммунизации могут привести к росту инфекционных заболеваний, которые скажутся не только на животном, но и на человеке.
На фоне явной нехватки вакцин для питомцев Россельхознадзор потребовал от иностранных ветеринарных производителей к 1 ноября образцы штаммов возбудителей инфекции, использующихся в вакцинах для животных. В отрасли говорят о рисках усугубления дефицита. В Госдуме признают перебои с поставками импортных ветпрепаратов, но считают, что требования регулятора не ухудшат ситуацию.
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