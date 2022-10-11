«Пять вакцин на месяц - коллапс!»: Ветеринары забили тревогу из-за проблем с импортом

«Изначально импорт подорожал раза в три-четыре. На фоне ажиотажа и повышенного спроса – это естественный процесс. Потом вакцины стали пропадать, но были российские, хотя ими как-то неохотно пользуются ветеринарные врачи и владельцы животных. Все ждали появления импорта. Потом пропали и российские вакцины. Оказалось, что в них содержится какой-то импортный компонент, и из-за нарушений логистики, российские вакцины не могут выпускать в полном объеме. Сложившаяся ситуация – настоящий коллапс», - сокрушается собеседник НСН.

При этом схема параллельного импорта в случае с ветеринарными препаратами пока может быть небезопасна, отмечает эксперт.

«Такая продукция не является апробированной и не всегда эффективна. Существуют большие риски, возникающие в ходе транспортировки, что сказывается на качестве препарата», - подытожил Шеляков.

По его мнению, последствия падения качества услуг иммунизации могут привести к росту инфекционных заболеваний, которые скажутся не только на животном, но и на человеке.

На фоне явной нехватки вакцин для питомцев Россельхознадзор потребовал от иностранных ветеринарных производителей к 1 ноября образцы штаммов возбудителей инфекции, использующихся в вакцинах для животных. В отрасли говорят о рисках усугубления дефицита. В Госдуме признают перебои с поставками импортных ветпрепаратов, но считают, что требования регулятора не ухудшат ситуацию.

