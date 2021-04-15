Росприроднадзор дал старт Международной премии «Экология – дело каждого»

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) дала старт Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого».

Новую инициативу службы озвучила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Мы уверены, премия «Экология – дело каждого» станет объединяющей платформой для продуктивной работы с точки зрения воспитания принципиально нового – ответственного поколения», - заявила она.

Эта премия призвана повысить экологическую культуру и сознательность молодежи через понятные формы, такие как флеш-мобы и челленджи. Участниками могут стать дети с 7 до 16 лет.

Работы на конкурс будут принимать до 1 октября, награждение победителей намечено на 25 ноября в ходе гала-концерта в Москве. Победители конкурса смогут также отправиться на полную смену во Всероссийский лагерь «Орлёнок» с 28 ноября по 18 декабря, которая будет посвящена экологической тематике.

В международной детско-юношеской премии «Экология - дело каждого» предусмотрено 12 основных номинаций для участников конкурса и специальная номинация для представителей СМИ, освещающих событие.

