Москва оказалась в списке столиц с самым чистым воздухом
Москва вошла в список 30 столиц мира по качеству воздуха в рейтинге за 2020 год. Об этом говорится на официальном сайте мэра столицы.
«Москва вошла в список 30 лучших столиц по качеству воздуха в мировом рейтинге за 2020 год. В его основе лежат данные о содержании в атмосфере мелких твердых частиц (PM2.5), эти показатели поступают с наземных станций мониторинга на онлайн-платформу IQAir. В отчет о качестве воздуха в мире за 2020 год включены сведения о состоянии атмосферы из 92 городов», - говорится в сообщении.
Рейтинг построен на основе данных о наличии в атмосфере мелких твердых частиц (PM2.5), которые поступают с наземных станций мониторинга на онлайн-платформу IQAir, пишет Газета.ru.
Так, в Москве объем взвешенных частиц в 2020 году оказался в 1,5-2,6 раза ниже, чем в Софии, Варшаве, Киеве, Белграде, Афинах, Приштине на 22% меньше, чем в Риме, и на 11% - чем в Париже.
По сравнению с 2013 годом наличие в воздухе российской столицы взвешенных частиц РМ2.5 снизилось в 1,5 раза.
Ранее телеведущий и журналист Владимир Познер в интервью НСН подчеркнул, что не видит для себя ничего важнее, чем вопросы экологии.
«Я являюсь членом Всемирного фонда дикой природы, и это часть того, чем я занимаюсь, если мы говорим о моей общественной деятельности. Я считаю, что в мире мало вещей, которые были бы важнее экологии. Учитывая, что происходит не только с нашей страной, но с миром в целом, учитывая все изменения в климате, я думаю, что мы не отдаем себе отчета в том, что мы давно роем себе могилу, в самом прямом смысле этого слова», – заявил НСН Владимир Познер.
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