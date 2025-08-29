В России выявили первый завозной случай лихорадки чикунгунья
Первый завозной случай лихорадки чикунгунья выявили в России в текущем году. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
По данным ведомства, заболевший - мужчина, прилетевший в Москву из Шри-Ланки после десятидневного отдыха. На следующий день после прибытия заболевший обратился за медицинской помощью, его госпитализировали с подозрением на лихорадку денге, но итоги обследования с помощью ПЦР-теста в ЦНИИ Эпидемиологии показали наличие у мужчины вируса чикунгунья. Для подтверждения диагноза материал направили в ГНЦ «Вектор».
«В настоящее время пациент госпитализирован в состоянии средней степени тяжести», - рассказали в пресс-службе.
Роспотребнадзор отметил, что заболевание не передается от человека к человеку, рисков его распространения в России нет. Инфекцию переносят комары, она может передаваться через укусы, но на данный момент количество насекомых-переносчиков в РФ не представляет эпидемиологической опасности.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что симптомы лихорадки чикунгунья - высокая температура и боли в суставах, пишет «Свободная пресса».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru