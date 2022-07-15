Роспотребнадзор: риски перегруза здравоохранения из-за подвидов «омикрона» незначительны

Ранее в ведомстве заявили, что необходимости в ковидных ограничениях на федеральном уровне в настоящее время нет. При этом в ведомстве не исключают введение региональных ограничений при ухудшении обстановки.

С 15 июля Россия отменила все ограничения на пересечение сухопутной границы страны, которые ранее были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции. Они действовали почти два года.







