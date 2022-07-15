Роспотребнадзор: риски перегруза здравоохранения из-за подвидов «омикрона» незначительны
Риски перегрузки системы здравоохранения из-за появления подвариантов «омикрона» являются незначительными. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, передает ТАСС.
Ранее в ведомстве заявили, что необходимости в ковидных ограничениях на федеральном уровне в настоящее время нет. При этом в ведомстве не исключают введение региональных ограничений при ухудшении обстановки.
С 15 июля Россия отменила все ограничения на пересечение сухопутной границы страны, которые ранее были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции. Они действовали почти два года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 457 / сут.
Умерли
382 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 929 / сут.
- Роспотребнадзор: риски перегруза здравоохранения из-за подвидов «омикрона» незначительны
- Мария Шарапова сообщила о рождении сына
- В Сбере спрогнозировали рост числа телефонного мошенничества
- В Роспотребнадзоре считают, что в России нет повода вводить ограничения по COVID-19
- Более 5 тысяч человек пересекли Российско-финскую границу с 15 июля
- Лесные пожары возникли на юго-западе Европы из-за жары
- Российский кинопродюсер Армен Григорян умер в Армении
- Киев пообещал США не использовать HIMARS для ударов по России
- Неизвестный убил членов одной семьи под Ростовом
- Число выпущенных карт «Мир» превысило 134 млн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru