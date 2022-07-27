Роспотребнадзор: Рост заболеваний COVID-19 связан с подвидами «омикрона»

Распространение более заразных подвариантов омикрон-штамма коронавируса в России привело к росту заболеваемости в стране. Об этом заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сообщает «Интерфакс».

Вместе с тем, по словам специалиста, всплеск заболеваемости не такой стремительный, как это было в январе 2022 года.

«Как ранее прогнозировалось, фиксируется рост заболеваемости в связи с распространением новых, более трансмиссивных подвариантов штамма "Омикрон"» - рассказала Пшеничная.