Роспотребнадзор: Рост заболеваний COVID-19 связан с подвидами «омикрона»
Распространение более заразных подвариантов омикрон-штамма коронавируса в России привело к росту заболеваемости в стране. Об этом заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сообщает «Интерфакс».
Вместе с тем, по словам специалиста, всплеск заболеваемости не такой стремительный, как это было в январе 2022 года.
«Как ранее прогнозировалось, фиксируется рост заболеваемости в связи с распространением новых, более трансмиссивных подвариантов штамма "Омикрон"» - рассказала Пшеничная.
При этом, как отметила эксперт, доля разновидности «кентавр» пока незначительна – всего семь случаев на всю страну.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал носить маски и ревакцинироваться.
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