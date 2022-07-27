Онищенко: Россиянам нужно успеть ревакцинироваться от COVID-19 до сентября

Вместе с тем, Онищенко отметил, что вводить обязательный масочный режим не следует. Он считает, что обязательно должны носить маску лишь люди с проблемами с эндокринной системой и диабетом, а также у кого выявили онкологические заболевания.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал носить маски и ревакцинироваться.

