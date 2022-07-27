Онищенко: Россиянам нужно успеть ревакцинироваться от COVID-19 до сентября
О необходимости срочной ревакцинации всех россиян до конца августа от коронавируса заявил академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Его слова приводит ТАСС.
По его словам, после окончания сезона отпусков продолжится подъем заболеваемости COVID-19. «Лучше сейчас успеть ревакцинироваться тем, кто это еще не сделал», - подчеркнул академик.
Вместе с тем, Онищенко отметил, что вводить обязательный масочный режим не следует. Он считает, что обязательно должны носить маску лишь люди с проблемами с эндокринной системой и диабетом, а также у кого выявили онкологические заболевания.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал носить маски и ревакцинироваться.
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