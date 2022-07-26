Роспотребнадзор рекомендовал носить маски и ревакцинироваться

Показатель заболеваемости коронавирусом в России составил 29,97 на 100 тысяч населения, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Вирусолог заявил, что пандемия коронавируса ещё не закончилась

В сообщении говорится, что это на 50,2% выше, чем в среднем за последние четыре недели, превышение среднероссийских показателей зарегистрировано в 17 регионах

В этой связи ведомство напоминает о рекомендации носить защитные маски в общественных местах людям из групп риска, а ревакцинироваться от COVID-19 с периодичностью раз в полгода.

«Соблюдение базовых профилактических мер поможет сберечь ваше здоровье и здоровье ваших близких», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что в последнее время число случаев COVID-19 возросло, пишут «Известия». По его мнению, скорее всего, власти не пойдут в связи с этим на кардинальные меры.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Защитная маскаВакцинацияКоронавирусРоспотребнадзор
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