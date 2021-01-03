Роспотребнадзор: Решение о снятии ограничений привитым от COVID-19 требует проработки

Решение о том, чтобы снять ограничения для людей, которые сделали прививку от COVID-19 и получили электронный ковид-паспорт, на свободное перемещения в общественных местах, требует проработки с учетом данных об иммунитете. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор.

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«Использование документов, подтверждающих постановку прививки, является распространенной практикой. Вместе с тем, вопрос снятия ограничений для привитых лиц (для свободного перемещения в общественных местах) требует проработки с учетом информации о том, как долго сохраняется иммунный ответ после вакцинации», - цитирует агентство сообщение Роспотребнадзора, опубликованном в Telegram-канале «стопкоронавирус.рф»

В ведомстве рекомендовали сделать прививки от коронавируса тем, кто перенес вирус более полугода назад, и обладателям антител, наличие которых не является противопоказанием для вакцинации и укрепления иммунитета.

Ранее вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский в эфире НСН рассказал, когда эпидемия может пойти на спад.

«К весне упадет интерес СМИ к эпидемии, да и темпы заболеваемости будут снижаться. Вакцина может дать коренное изменение ситуации, и неважно, какой это будет из препаратов», - считает он.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:Иммунитет КоронавирусВакцинацияРоспотребнадзор
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