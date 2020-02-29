Роспотребнадзор рекомендовал сократить россиянам поездки за рубеж

Она напомнила базовые правила борьбы с любой инфекцией.

«Сегодня нужно, так же, как и при гриппе, соблюдать примерно одинаковые правила - держать чистыми руки и все гаджеты, которые вокруг вас. Не забывать ополаскивать лицо и носовые ходы промывать в течение дня. При посещении массовых мест, там, где много людей, при поездках в общественном транспорте, лучше носить маску, у нас еще и грипп не ушел, и такие меры защитят и вас, и ваших близких от заражения», - считает глава Роспотребнадзора.

Также Попова посоветовала при малейшем подозрении на инфекционное заболевание вызывать на дом врача, который назначит необходимые исследования и лечение.

Ранее представители туристической отрасли подтвердили НСН, что спрос на зарубежных отдых среди россиян снизился. Так, 27-28 февраля в России сократились продажи путевок в Турцию.

