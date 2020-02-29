Роспотребнадзор рекомендовал сократить россиянам поездки за рубеж
Гражданам России рекомендуется максимально сократить рубежные поездки или вовсе отказаться от них в качестве меры защиты от коронавируса. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает ТАСС.
«Для того, чтобы на сегодняшний день считать себя защищенными, первое - нужно максимально сократить возможные, предполагавшиеся поездки за рубежи родной страны. Вот сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации», - отметила Попова.
Она напомнила базовые правила борьбы с любой инфекцией.
«Сегодня нужно, так же, как и при гриппе, соблюдать примерно одинаковые правила - держать чистыми руки и все гаджеты, которые вокруг вас. Не забывать ополаскивать лицо и носовые ходы промывать в течение дня. При посещении массовых мест, там, где много людей, при поездках в общественном транспорте, лучше носить маску, у нас еще и грипп не ушел, и такие меры защитят и вас, и ваших близких от заражения», - считает глава Роспотребнадзора.
Также Попова посоветовала при малейшем подозрении на инфекционное заболевание вызывать на дом врача, который назначит необходимые исследования и лечение.
Ранее представители туристической отрасли подтвердили НСН, что спрос на зарубежных отдых среди россиян снизился. Так, 27-28 февраля в России сократились продажи путевок в Турцию.
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