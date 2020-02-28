Россияне стали отказываться от путевок в Турцию на фоне обострения в Сирии

«Турция до недавнего времени продавалась в плюс 30% по сравнению с прошлым годом, рост продаж был стабилен. Но буквально в последние два дня фиксируем низкий рост продаж по всем направлениям, не только по Турции. Люди, возможно, после призыва вице-премьера Татьяны Голиковой отдыхать в России, призадумались. Но все же сказать, что повлияло на сегодняшний небольшой спад в продажах сложно – то ли это обострение политической ситуации между Турцией и Сирией, то ли активное обсуждение коронавируса», - сказала Осипова.

Собеседница НСН предположила два возможных пути развития событий.

«Туристы хотят отдыхать, и вряд ли короновирус или политическая ситуация кардинально повлияют на это. Хотя, можем подойти и к отложенному спросу – "пока все не разрешится - я никуда не поеду". Ладно один, а если так решит вся страна? Такая пиковая ситуация для туриндустрии впервые», - заметила Осипова.

Говоря о числе российских путешественников, которые в данный момент могут находиться в Турции, она отметила, что сейчас не сезон. «Там очень малое количество наших туристов и, скорее всего, все они по экскурсионным программам Стамбула», - сказала и.о. директора Альянса.

Отметим, что другой источник НСН в области туриндустрии подтвердил, что в последние дни продажи по направлению «Турция» у большинства агентов турбизнеса «встали».

