Чеснок и сало VS Kovid-19. На Украине нашли панацею от коронавируса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил соотечественникам в качестве меры защиты от коронавируса лук, чеснок и сало. В эфире телеканала «1 + 1» он назвал эти продукты «лучшими лекарствами от незванного «китиайского гостя». Так Данилов ответил на вопрос нехватке аптечных пунктов в стране и отсутствии защитных масок. При этом глава СНБО добавил, что «водка» - это не лекарство.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко не против таких народных методов профилактики заболеваний. Однако в эфире НСН он подчеркнул необходимость системного подхода к решению проблем здравоохранения:

«Видимо, все оборонные вопросы Украины решены, осталось только о сале, луке и чесноке поговорить. Простите его, грешного, он же не медик. Я не возражаю, чтобы на Украине ели сало, лук, чеснок - они полезны. Однако это не исключает ношение масок и необходимости заниматься здравоохранением в целом.