Чеснок и сало VS Kovid-19. На Украине нашли панацею от коронавируса
Экс-главный госсанврач РФ Онищенко прокомментировал НСН рекомендации секретаря СНБО Украины по борьбе с заболеванием.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил соотечественникам в качестве меры защиты от коронавируса лук, чеснок и сало. В эфире телеканала «1 + 1» он назвал эти продукты «лучшими лекарствами от незванного «китиайского гостя». Так Данилов ответил на вопрос нехватке аптечных пунктов в стране и отсутствии защитных масок. При этом глава СНБО добавил, что «водка» - это не лекарство.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко не против таких народных методов профилактики заболеваний. Однако в эфире НСН он подчеркнул необходимость системного подхода к решению проблем здравоохранения:
«Видимо, все оборонные вопросы Украины решены, осталось только о сале, луке и чесноке поговорить. Простите его, грешного, он же не медик. Я не возражаю, чтобы на Украине ели сало, лук, чеснок - они полезны. Однако это не исключает ношение масок и необходимости заниматься здравоохранением в целом.
Одним чесноком и салом не закроешь проблемы
С точки зрения народных методов лечения в этом нет ничего плохого, сало энергию даёт, но это не значит, что остального ничего не надо делать. Всё равно нужны лекарства, финансирование здравоохранения на Украине. Одним чесноком и салом не закроешь проблемы», - отметил собеседник НСН.
Секретарь СНБО Украины в ходе телеэфире также заявил о необходимости установления государственного контроля за прохождением всех лекарств в стране, начиная от производителя и заканчивая конечным аптечным складом. По словам Данилова, на Украине уже разрабатывается система тотального контроля за лекарственными средствами.
По данным министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 28 февраля не было зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19. Ранее на Украине вспыхнули стихийные протесты в связи с эвакуацией из Китая 73 человек. Они помещены на карантин в санаторий Национальной гвардии «Новые Санжары» в Полтавской области. Это место охраняют сотни нацгвардейцев.
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