Роспотребнадзор потребовал в регионах усилить дезинфекцию из-за коронавируса
Роспотребнадзор поручил властям регионов усилить дезинфекционный режим на предприятиях и местах общественного питания и торговли продуктами. Цель – не допустить распространения коронавируса. Об этом сказано в постановлении главного санитарного врача РФ, опубликованном на сайте ведомства.
«Высшим должностным лицам субъектов РФ... организовать совместно с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания и торговли продуктами питания, мероприятия по обеспечению усиленного дезинфекционного режима», - цитирует документ РИА Новости.
Также в постановлении идет речь о необходимости обеспечить изоляцию и непрерывное медицинское наблюдение на протяжении 14 дней граждан Китая, имеющих вид на жительство в России при возвращении из КНР. В случае проявления симптомов коронавирусной инфекции требуется провести изоляцию граждан и осуществить лабораторное обследование.
Ранее НСН писала, что с подозрением на коронавирус в Карелии госпитализирован студент из Китая. Об этом в субботу, 1 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова. В России коронавирус подтвержден еще у двух граждан Китая, которые госпитализированы в больницы Тюмени и Забайкалья. Их состояние стабильное.
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