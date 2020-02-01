Роспотребнадзор потребовал в регионах усилить дезинфекцию из-за коронавируса

Роспотребнадзор поручил властям регионов усилить дезинфекционный режим на предприятиях и местах общественного питания и торговли продуктами. Цель – не допустить распространения коронавируса. Об этом сказано в постановлении главного санитарного врача РФ, опубликованном на сайте ведомства.

«Высшим должностным лицам субъектов РФ... организовать совместно с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания и торговли продуктами питания, мероприятия по обеспечению усиленного дезинфекционного режима», - цитирует документ РИА Новости.