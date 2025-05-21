Путин заявил, что знает о потерях среди священников на СВО
Президент России Владимир Путин сообщил, что осведомлён о потерях среди священнослужителей, участвующих в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом российский лидер рассказал в ходе общения с волонтерами в Курской области.
Путин заявил, что священнослужители практически всех традиционных конфессий России помогают на линии боевого соприкосновения.
В связи с этим глава РФ отметил вклад этой категории граждан и заявил, что помощь духовных наставников востребована не только в мирное время, но и в условиях боевых действий.
Однако, среди священников, добавил глава РФ, есть потери.
Ранее в Кремле сообщили, что российский лидер накануне совершил рабочую поездку в Курскую область, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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