Путин заявил, что знает о потерях среди священников на СВО

Президент России Владимир Путин сообщил, что осведомлён о потерях среди священнослужителей, участвующих в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом российский лидер рассказал в ходе общения с волонтерами в Курской области.

Путин заявил, что священнослужители практически всех традиционных конфессий России помогают на линии боевого соприкосновения.