Путин заявил, что знает о потерях среди священников на СВО

Президент России Владимир Путин сообщил, что осведомлён о потерях среди священнослужителей, участвующих в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом российский лидер рассказал в ходе общения с волонтерами в Курской области.

Путин заявил, что священнослужители практически всех традиционных конфессий России помогают на линии боевого соприкосновения.

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В связи с этим глава РФ отметил вклад этой категории граждан и заявил, что помощь духовных наставников востребована не только в мирное время, но и в условиях боевых действий.

Однако, среди священников, добавил глава РФ, есть потери.

Ранее в Кремле сообщили, что российский лидер накануне совершил рабочую поездку в Курскую область, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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