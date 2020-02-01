В России госпитализирован третий человек с подозрением на коронавирус

1 февраля 202016:05

С подозрением на коронавирус в Карелии госпитализирован студент из Китая. Об этом в субботу, 1 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова.

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Молодой житель Китая, который учится в российской консерватории, помещен в изолятор инфекционной больницы Петрозаводска. У студента температура 37,3 градуса. По данным врачей, его состояние стабильное.

Медики направили анализы китайского пациента в Москву и Санкт-Петербург. Результаты исследований будут готовы 2 февраля.

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Все студенты консерватории, которые проживают в общежитии, находятся под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что в России коронавирус подтвержден у двух граждан Китая, которые госпитализированы в больницы Тюмени и Забайкалья. Их состояние стабильное.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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