В России госпитализирован третий человек с подозрением на коронавирус

Молодой житель Китая, который учится в российской консерватории, помещен в изолятор инфекционной больницы Петрозаводска. У студента температура 37,3 градуса. По данным врачей, его состояние стабильное.

Медики направили анализы китайского пациента в Москву и Санкт-Петербург. Результаты исследований будут готовы 2 февраля.