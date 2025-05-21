Путин: ВСУ даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место

Украинские военные, уничтожающие памятники времен Второй мировой войны, демонстрируют неонацистскую сущность и свой идиотизм, считает президент Владимир Путин. Об этом российский лидер заявил на встрече с представителями добровольческих организаций в Курской области.

Кремль: Путин посетил Курскую область

Накануне Путин совершил рабочую поездку в регион и встретился с волонтерами, пишет 360.ru.

Как отметил президент, действия ВСУ дают основания называть их людьми с идеологией неонацизма.

«И даже они на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты», - подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что действия украинской стороны «показывают, какие они есть».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ВСУКурская ОбластьВладимир Путин

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