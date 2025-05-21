Путин: ВСУ даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место
Украинские военные, уничтожающие памятники времен Второй мировой войны, демонстрируют неонацистскую сущность и свой идиотизм, считает президент Владимир Путин. Об этом российский лидер заявил на встрече с представителями добровольческих организаций в Курской области.
Накануне Путин совершил рабочую поездку в регион и встретился с волонтерами, пишет 360.ru.
Как отметил президент, действия ВСУ дают основания называть их людьми с идеологией неонацизма.
«И даже они на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты», - подчеркнул Путин.
Российский лидер добавил, что действия украинской стороны «показывают, какие они есть».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ задержало россиянина, работавшего на спецслужбы Киева
- В Орловской области при атаке дронов ВСУ поврежден завод
- Путин поручил сохранять выплату в 65 тысяч рублей для курян
- СМИ: Белый дом выступил против поддержки Украины
- Путин: ВСУ даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место
- Путин заявил, что знает о потерях среди священников на СВО
- На сбои в работе мобильных операторов поступило несколько сотен жалоб
- Три человека пострадало после взрыва газа в Ставрополе
- Кремль: Путин посетил Курскую область
- Гинцбург: Из-за кошек мир может столкнуться со сравнимой с черной оспой эпидемией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru