СМИ: Белый дом выступил против поддержки Украины
США не поддерживают включение пункта о последующей помощи Украине в итоговое заявление встречи министров финансов стран «Большой семерки» (G7), которая проходит в Канаде. Об этом со ссылкой на знакомые с ходом переговоров источники сообщило издание Politico.
Также в Вашингтоне отказались считать «незаконной» спецоперацию России на Украине.
Ранее агентство Reuters заявило, что телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нанесли непоправимый ущерб политическим позициям Украины и Европы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru