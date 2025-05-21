СМИ: Белый дом выступил против поддержки Украины

США не поддерживают включение пункта о последующей помощи Украине в итоговое заявление встречи министров финансов стран «Большой семерки» (G7), которая проходит в Канаде. Об этом со ссылкой на знакомые с ходом переговоров источники сообщило издание Politico.

Непоправимый ущерб и шок: В США оправдываются за результаты диалога Трампа с Путиным

Также в Вашингтоне отказались считать «незаконной» спецоперацию России на Украине.

Ранее агентство Reuters заявило, что телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нанесли непоправимый ущерб политическим позициям Украины и Европы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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