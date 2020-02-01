Россия вышлет пять бортов за россиянами в Китай из-за коронавируса

1 февраля 202018:26

По распоряжению министра обороны России Сергея Шойгу создается авиационная группировка из пяти бортов Воздушно-космических сил (ВКС) России. Эти самолеты будут осуществлять эвакуацию граждан россиян из Китая из-за распространения коронавируса, уточняет ТАСС со ссылкой на военное ведомство.

Отмечается, что на каждом из пяти бортов ВКС будут работать военные медики и специалисты Минобороны России в области вирусологии. Каждый самолет укомплектован необходимыми средствами диагностики, индивидуальной защиты, медицинскими препаратами, уточняет Газета.ru.

Дипломат рассказал, как будут эвакуировать россиян из Китая из-за коронавируса

Ранее 1 февраля президент России Владимир Путин дал поручение привлечь самолёты Воздушно-космических сил РФ к эвакуации россиян из районов Китая, зараженных коронавирусом. Планируется, что самолеты выполнят первые рейсы уже в субботу.

Напомним, НСН писала, что посольство России в Китае занимается формированием списка граждан, которые планируют срочно выехать из китайской провинции Хубэй, ставшей очагом распространения коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости / Тимур Батыршин
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