Россия вышлет пять бортов за россиянами в Китай из-за коронавируса

По распоряжению министра обороны России Сергея Шойгу создается авиационная группировка из пяти бортов Воздушно-космических сил (ВКС) России. Эти самолеты будут осуществлять эвакуацию граждан россиян из Китая из-за распространения коронавируса, уточняет ТАСС со ссылкой на военное ведомство.

Отмечается, что на каждом из пяти бортов ВКС будут работать военные медики и специалисты Минобороны России в области вирусологии. Каждый самолет укомплектован необходимыми средствами диагностики, индивидуальной защиты, медицинскими препаратами, уточняет Газета.ru.