Роспотребнадзор отказывается от контроля соцдистанции в кинотеатрах

Попова отметила, что в рекомендациях содержатся условия безопасного посещения кинотеатров. За то, как зрители будут сидеть в зале, отвечают кассиры при продаже билетов.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН оценил рекомендации по возобновлению работы, направленные владельцами кинотеатров в Роспотребнадзор. В них предлагалось увеличить перерывы между сеансами и не допускать начала сеансов в одно и то же время.

«У меня единственный вопрос: как эти меры отразятся на цене билета? Потому что зрителей явно будет меньше, выручка тоже меньше, как быть? Боюсь, без помощи государства здесь не обойтись. Как быть и с налогами и дотациями кинотеатров?», - отметил Давид Шнейдеров.

