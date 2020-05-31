Роспотребнадзор отказывается от контроля соцдистанции в кинотеатрах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство не будет контролировать соблюдение социальной дистанции в кинозалах и наказывать за ее нарушение. Она отметила, что рекомендации, данные ранее по этому поводу, носят лишь рекомендательный характер.

Об этом Анна Попова рассказала в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1».

Шахназаров: Если разрешат, киноотрасль мы восстановим

Попова отметила, что в рекомендациях содержатся условия безопасного посещения кинотеатров. За то, как зрители будут сидеть в зале, отвечают кассиры при продаже билетов.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН оценил рекомендации по возобновлению работы, направленные владельцами кинотеатров в Роспотребнадзор. В них предлагалось увеличить перерывы между сеансами и не допускать начала сеансов в одно и то же время.

«У меня единственный вопрос: как эти меры отразятся на цене билета? Потому что зрителей явно будет меньше, выручка тоже меньше, как быть? Боюсь, без помощи государства здесь не обойтись. Как быть и с налогами и дотациями кинотеатров?», - отметил Давид Шнейдеров.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: flickr/Kenneth Lu
ТЕГИ:РоспотребнадзорКинотеатры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры