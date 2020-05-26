Шахназаров: Если разрешат, киноотрасль мы восстановим
Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров в эфире НСН выразил недоумение, как во время будущих съёмок выполнять санитарные требования, в частности, держать актёрам социальную дистанцию в кадре.
В Санкт-Петербурге разрешили возобновить кино- и видеосъёмку, но только для съемочных групп численностью до 50 человек. Соответствующее решение было принято Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, пишет ИА Regnum.
Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров в эфире НСН заявил, что из-за запрета съёмок, некоторые проекты концерна даже после разрешения уже не смогут восстановиться.
«У нас заморозилось много проектов. И съемки и запись музыки, и работа по озвучке. Когда это закончится – зависит не от нас, а от решения московского правительства. В принципе, их возможно восстановить и это зависит от финансовых возможностей разных групп. Но, наверное, что-то совсем закроется, конечно. Главное, чтобы дали разрешение на работу. Если оно будет, то потихоньку всё восстановится», - сказал режиссёр.
Он также отметил трудности, которые возникнут при съёмках кино в текущих условиях.
«В кино часто нельзя обойтись без массовки, а кроме того очень сложно соблюдать необходимую дистанцию. Не представляю, как это можно делать в кино», - добавил Карен Шахназаров.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН оценил рекомендации по возобновлению работы, направленные владельцами кинотеатров в Роспотребнадзор. В них предлагалось увеличить перерывы между сеансами и не допускать начала сеансов в одно и то же время.
«У меня единственный вопрос: как эти меры отразятся на цене билета? Потому что зрителей явно будет меньше, выручка тоже меньше, как быть? Боюсь, без помощи государства здесь не обойтись. Как быть и с налогами и дотациями кинотеатров?», - отметил Давид Шнейдеров.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
362 тыс.+8 915 / сут.
Умерли
3 807+174 / сут.
Выздоровели
131 тыс.+12 331 / сут.
- Земле предрекли климатическую катастрофу
- В России подтвердили заражение коронавирусом домашней кошки
- Роспотребнадзор назвал условия открытия бассейнов и спортзалов
- На Украине насчитали 8 лабораторий США со смертельными инфекциями
- У переболевших коронавирусом может не оказаться иммунитета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru