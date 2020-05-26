Шахназаров: Если разрешат, киноотрасль мы восстановим

«У нас заморозилось много проектов. И съемки и запись музыки, и работа по озвучке. Когда это закончится – зависит не от нас, а от решения московского правительства. В принципе, их возможно восстановить и это зависит от финансовых возможностей разных групп. Но, наверное, что-то совсем закроется, конечно. Главное, чтобы дали разрешение на работу. Если оно будет, то потихоньку всё восстановится», - сказал режиссёр.

Он также отметил трудности, которые возникнут при съёмках кино в текущих условиях.

«В кино часто нельзя обойтись без массовки, а кроме того очень сложно соблюдать необходимую дистанцию. Не представляю, как это можно делать в кино», - добавил Карен Шахназаров.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН оценил рекомендации по возобновлению работы, направленные владельцами кинотеатров в Роспотребнадзор. В них предлагалось увеличить перерывы между сеансами и не допускать начала сеансов в одно и то же время.

«У меня единственный вопрос: как эти меры отразятся на цене билета? Потому что зрителей явно будет меньше, выручка тоже меньше, как быть? Боюсь, без помощи государства здесь не обойтись. Как быть и с налогами и дотациями кинотеатров?», - отметил Давид Шнейдеров.

