Роспотребнадзор опечатал пекарню «Маковка» на Сходненской за нарушение мер профилактики COVID-19
Роспотребнадзор опечатал пекарню «Маковка» на улице Сходненской в СЗАО Москвы из-за несоблюдения санитарно-эпидемических мер. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на эксперта территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора по данному району Марину Кондратькову.
Кондратькова подчеркнула, что в помещениях пекарни не обеззараживался воздух и не дезинфицировались помещения, посетители не соблюдали меры социального дистанцирования. Также специалисты ведомства выявили нарушения при хранении пищевых и бытовых отходов, так как они находились рядом с пищевым сырьем.
Кроме того, в пекарне не соблюдалось товарное соседство при размещении продуктов в холодильниках. По факту выявленных нарушений пекарня может приостановить работу на 90 суток в соответствии с частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ.
Ранее сообщалось, что участники акции против вакцинации от коронавируса в центре Киева перекрыли ряд улиц в центре украинской столицы. Все присутствующие не надели защитные маски.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,6 млн+40 443 / сут.
Умерли
242 тыс.+1 189 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+32 807 / сут.
- Второй максимум подряд: в России подтвердили еще 1 189 смертей от COVID-19 за сутки
- Власти Томской области продлили нерабочие дни до 15 ноября
- Международная премия им. Менделеева присуждена физику Оганесяну
- В Туве захотели ввести антиковидные паспорта для школьников
- Власти Москвы заверили, что новые пропуска для грузовиков не взвинтят цены
- Американский танкер-заправщик направляется в Черное море
- Участники акции против вакцинации перекрывают улицы в центре Киева: Видео
- СМИ: эксплуатация «Северного потока - 2» может затянуться до мая 2022 года
- В Китае сообщили о новой вспышке заболеваемости COVID-19
- Законопроект о возможности выплаты маткапитала отцам внесли в Госдуму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru