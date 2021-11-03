Роспотребнадзор опечатал пекарню «Маковка» на Сходненской за нарушение мер профилактики COVID-19

Роспотребнадзор опечатал пекарню «Маковка» на улице Сходненской в СЗАО Москвы из-за несоблюдения санитарно-эпидемических мер. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на эксперта территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора по данному району Марину Кондратькову.

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Кондратькова подчеркнула, что в помещениях пекарни не обеззараживался воздух и не дезинфицировались помещения, посетители не соблюдали меры социального дистанцирования. Также специалисты ведомства выявили нарушения при хранении пищевых и бытовых отходов, так как они находились рядом с пищевым сырьем.

Кроме того, в пекарне не соблюдалось товарное соседство при размещении продуктов в холодильниках. По факту выявленных нарушений пекарня может приостановить работу на 90 суток в соответствии с частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

Ранее сообщалось, что участники акции против вакцинации от коронавируса в центре Киева перекрыли ряд улиц в центре украинской столицы. Все присутствующие не надели защитные маски.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоспотребнадзорКоронавирусМосква
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