Роспотребнадзор опечатал пекарню «Маковка» на Сходненской за нарушение мер профилактики COVID-19

Кондратькова подчеркнула, что в помещениях пекарни не обеззараживался воздух и не дезинфицировались помещения, посетители не соблюдали меры социального дистанцирования. Также специалисты ведомства выявили нарушения при хранении пищевых и бытовых отходов, так как они находились рядом с пищевым сырьем.

Кроме того, в пекарне не соблюдалось товарное соседство при размещении продуктов в холодильниках. По факту выявленных нарушений пекарня может приостановить работу на 90 суток в соответствии с частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

Ранее сообщалось, что участники акции против вакцинации от коронавируса в центре Киева перекрыли ряд улиц в центре украинской столицы. Все присутствующие не надели защитные маски.