Участники акции против вакцинации перекрывают улицы в центре Киева: Видео

Участники акции против вакцинации от коронавируса в центре Киева перекрывают улицы в центре столицы Украины в районе правительственного квартала. Пока в демонстрации участвуют несколько сотен человек, все они - без защитных масок.

Манифестанты требуют отмены карантинных ограничений, в частности, возвращения учеников школ к очной форме обучения, а также выступают против обязательной вакцинации, передаёт «Интерфакс».

Сбор участников акции начался утром у здания Верховной рады, народ продолжает прибывать. После перекрытия дорог организаторы массового выступления хотя провести вече под зданием парламента. В первую очередь демонстранты выступают против вакцинации детей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыВакцинацияКиев
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