Роспотребнадзор: Новых случаев коронавируса не выявлено
Роспотребнадзор сообщает, что новых случаев заболевания на территории России не выявлено. Официальное сообщение опубликовано на сайте ведомства.
«В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, новых случаев заболеваний не зарегистрировано», - сказано в сообщении.
Вспышка коронавируса нового типа была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. От него в Китае погибли 722 человека, заражены более 34,5 тысячи. В России первые два случая коронавируса были выявлены у граждан КНР в Забайкальском крае и Тюменской области.
По мнению экономиста Василия Колташова, за ширмой коронавируса скрыт экономический кризис. Об этом эксперт заявил в эфире НСН. Экономист рассказал, что в прошлом году в мировой экономике наметилась коррекция рынков с возможным их падением в феврале. Колташов считает, что трудности в реальном секторе торговли Китай пытается прикрыть коронавирусом. Однако, экономические процессы в КНР затрагивают много других стран.
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