Роспотребнадзор: Новых случаев коронавируса не выявлено

8 февраля 202014:42

Роспотребнадзор сообщает, что новых случаев заболевания на территории России не выявлено. Официальное сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, новых случаев заболеваний не зарегистрировано», - сказано в сообщении.

Барыги в масках

Вспышка коронавируса нового типа была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. От него в Китае погибли 722 человека, заражены более 34,5 тысячи. В России первые два случая коронавируса были выявлены у граждан КНР в Забайкальском крае и Тюменской области.

По мнению экономиста Василия Колташова, за ширмой коронавируса скрыт экономический кризис. Об этом эксперт заявил в эфире НСН. Экономист рассказал, что в прошлом году в мировой экономике наметилась коррекция рынков с возможным их падением в феврале. Колташов считает, что трудности в реальном секторе торговли Китай пытается прикрыть коронавирусом. Однако, экономические процессы в КНР затрагивают много других стран.


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ФОТО: pixabay.com
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