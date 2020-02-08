Роспотребнадзор: Новых случаев коронавируса не выявлено

Вспышка коронавируса нового типа была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. От него в Китае погибли 722 человека, заражены более 34,5 тысячи. В России первые два случая коронавируса были выявлены у граждан КНР в Забайкальском крае и Тюменской области.

По мнению экономиста Василия Колташова, за ширмой коронавируса скрыт экономический кризис. Об этом эксперт заявил в эфире НСН. Экономист рассказал, что в прошлом году в мировой экономике наметилась коррекция рынков с возможным их падением в феврале. Колташов считает, что трудности в реальном секторе торговли Китай пытается прикрыть коронавирусом. Однако, экономические процессы в КНР затрагивают много других стран.



