Барыги в масках

По словам замглавы ведомства Андрея Цариковского, самое значительное повышение цен зафиксировано в Адыгее – в 15 раз. Стоимость медицинских масок подняли и производители. Например, одна из компаний Санкт-Петербурга в январе увеличила цены в 10 раз. Днем ранее он же приводил пример из Дагестана, где в одной из аптек были выявлены цены на медицинские маски на 650% выше среднерыночных. ФАС предложила объединить усилия властей регионов, Росздравнадзора и правоохранительных структур для контроля за ценами. Представитель службы не забыл и про «кнут»: ФАС очень жестко накажет производителей медицинских масок или оптовиков при выявлении нарушений с их стороны. Напомним, на днях Владимир Путин предложил лишать лицензий аптечные сети, которые решили нажиться на коронавирусе и взвинтили цены.



Голь на выдумки хитра, и все выкручиваются, кто как может. К примеру, в Курской области к пошиву медицинских масок привлекли заключенных в исправительных учреждениях, - говорится в сообщении регионального управления ФСИН РФ. Утверждается, что «колониальная» продукция, пошитая из нетканого материала, ничем не уступает той, что продается (или теперь уже продавалась) в аптеках. В ближайшие дни будет отшито более 10 тысяч масок для использоваться в самих исправительных учреждениях.

Понятно, что силами заключенных дефицит медицинских масок не устранить. Понятно также, что показательным лишением лицензий двух-трех аптек взвинченные «барыгами от коронавируса» цены к предновогодним показателям не вернуть. Корни проблемы – в большей степени морально-нравственные. Желание сделать быстрые деньги понятно. Но когда оно реализуется в условиях всеобщей паники, вызванной страхом заболеть неизвестным заболеванием, эти деньги начинают дурно пахнуть. Про людей, которые в таких условиях пытаются собрать как можно большую жатву и сбежать из страны куда подальше, говорят «ни родины, ни флага». Но владельцы российских аптечных сетей с десятикратным ростом цен на пресловутые маски никуда, похоже, бежать не собираются. Что только добавляет цинизма, поскольку в этом случае стяжательство умножается на ощущение полной безнаказанности.

На таком фоне даже торговцы снадобьями от коронавируса в интернете оказываются все в белом. Предлагая за сумасшедшие деньги лекарства от всего на свете, включая китайский вирус, они рассчитывают на совсем уж дурачков, поскольку никто в здравом уме на это не покусится. В отличие от медицинской маски – самого массового средства личной защиты.

