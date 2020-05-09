Роспотребнадзор назвал отличия коронавируса от гриппа
В Роспотребнадзоре рассказали об отличиях коронавируса от гриппа. Как сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии ведомства Татьяна Руженцова, и тот, и другой вирус относятся к острым респираторным инфекциям, но грипп в большей степени поражает верхние дыхательные пути, а коронавирус — легкие и их капилляры.
Руженцова отметила, что из-за этого увеличивается инкубационный период коронавируса, а также длительность самой болезни. Также при COVID-19 имеется риск быстрого изменения состояния пациента. Оно резко ухудшается при переходе вируса из верхних дыхательных путей в нижние, сообщила представитель Роспотребнадзора телеканалу «360».
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН призвал к строгой дисциплине для скорого завершения карантина по коронавирусу. Он предостерег от излишнего оптимизма по поводу коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru