Роспотребнадзор назвал отличия коронавируса от гриппа

Руженцова отметила, что из-за этого увеличивается инкубационный период коронавируса, а также длительность самой болезни. Также при COVID-19 имеется риск быстрого изменения состояния пациента. Оно резко ухудшается при переходе вируса из верхних дыхательных путей в нижние, сообщила представитель Роспотребнадзора телеканалу «360».

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН призвал к строгой дисциплине для скорого завершения карантина по коронавирусу. Он предостерег от излишнего оптимизма по поводу коронавируса.

